Uashat mak Mani-Utenam créé un secrétariat à la jeunesse

Crédit photo : Chantale Gascon

Le conseil de bande de Uashat mak Mani-Utenam a annoncé lundi la création d’un secrétariat à la jeunesse, alors que les jeunes de moins de 30 ans comptent pour plus de la moitié de la population de la communauté innue.

La création de ce secrétariat permettra de «développer le leadership des jeunes et de leur permettre de faire entendre leur voix au sein des organismes gouvernementaux des Premières nations ou allochtones». La nouvelle instance aura en main 50 000$ annuellement pour «mettre de l’avant un projet» et «promouvoir un plan d’action».

«Cette création s’inscrit dans une démarche d’espoir et répond à un besoin important des jeunes pour une plus grande participation au sein de la collectivité (…) Une telle décision s’imposait et nous ferons maintenant tout ce qui est en notre pouvoir pour les supporter et les aider afin qu’ils mènent à bien leur plan d’action», a mentionné le conseiller Dave Vollant. Le nouveau comité sera aussi formé des conseillers William Fontaine et Virginie Michel.