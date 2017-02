Troubles alimentaires: Lorsque se nourrir vire à l’obsession

Crédit photo : Métro

L’équipe d’Éki-Lib Santé Côte-Nord se joint à une campagne de sensibilisation initiée dans l’ensemble du Québec par Anorexie et boulimie Québec (ANEB) et la Maison l’Éclaircie en cette Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires qui se déroule du 1er au 7 février. Pour l’occasion, plusieurs actions seront tenues dans la communauté septilienne.

Sous le thème «L’obsession détruit, l’équilibre nourrit», cette campagne vise à sensibiliser la population à l’effet que de simples préoccupations liées à son poids et à son alimentation peuvent sournoisement se transformer en obsession, voire même en troubles alimentaires. Par la même occasion, elle invite les personnes atteintes et leurs proches à briser le silence et à ne pas hésiter à demander de l’aide lorsque requise.

«Il est important de continuer à faire connaître cette maladie et ses enjeux parce qu’au Québec, jusqu’à 300 000 personnes sont susceptibles de développer un trouble alimentaire. Des gens parfois que l’on n’aurait jamais soupçonnés peuvent souffrir de la maladie. C’est moins perceptible qu’on ne le croit. Personne n’est à l’abri», a souligné la directrice d’ANEB, Josée Champagne.

Un constat également posé par la directrice de la Maison l’Éclaircie, Myriame Trudel. «Ça peut être long avant qu’une personne réalise et accepte qu’elle souffre d’un trouble alimentaire, tout comme pour son entourage. En s’informant et en partageant ses connaissances, on ne sait pas à quel point on peut faire une différence», renchérit-elle.

C’est pour cette raison que de nombreux outils éducatifs ont été mis à la disposition de tous sur le site web de la semaine au www.semainetroublesalimentaires.com.

À l’échelle locale

Au cours de cette Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires, l’équipe d’Éki-Lib Santé mettra en évidence plusieurs ouvrages de référence sur les troubles alimentaires à la bibliothèque Louis-Ange-Santerre. Une activité, organisée par le Centre Femmes aux 4 vents, se déroulera au Salon Blair de la Maison des organismes communautaires de Sept-Îles (MOCSI) du 652, avenue De Quen. Le 7 février à 13h30.

En soirée, la population est invitée à prendre part gratuitement à un 5 à 7 à la salle l’Aquilon de la bibliothèque Louis-Ange-Santerre. Une activité animée par Linda Belzil et Stéphanie Bordage qui viendra mettre un terme aux activités de cette Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires. Par ces différentes actions, l’organisme espère réussir à amener les gens à réfléchir à la relation qu’ils entretiennent avec leur corps et la nourriture.

Les personnes désirant recourir aux services offerts par Éki-Lib Santé sont invitées à joindre son équipe, par téléphone au 418 968-3960 ou 1 877 968-3960 (ligne sans frais). L’organisme dispose également d’un site Internet, www.eki-lib.com, qui peut être consulté en tout temps. Un endroit où trouver de l’information de qualité sur les troubles alimentaires.