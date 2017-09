Trou d’un coup au Tournoi des Marchands couronné de succès!

Crédit photo : Courtoisie

Encore cette année, septembre s’est ouvert avec le traditionnel Tournoi des Marchands au Club de golf Ste-Marguerite. Que ce soit en individuel ou en équipe, la compétition a couronné ses gagnants au terme des trois rondes pour les quelque 150 participants, dont deux juniors chez les joueurs inscrits.

Le titre majeur, celui de la classe «AAA», revient à Danny Leclerc. Le Septilien y est allé de rondes de 72, 75 et 75, devançant son plus proche poursuivant, Steve Sirois, par pas moins de huit coups. Pour la classe «AA», c’est un golfeur de Labrador City qui s’est imposé, Dany Chappell, qui a totalisé 239 pour les trois rondes. Martin Pineault, au deuxième rang, affiche une carte finale de 240.

Les autres titres de la 53e édition du Tournoi des Marchands, en individuel, appartiennent en classe «A» au Portcartois Dominic Monger, qui a réussi sa meilleure ronde en carrière le samedi avec un 73, en «BB» à Barry Dowing (Labrador City), en «B» à Onil Desrosiers et en «CC» à Cliff Winsor (Labrador City).

Pour le format par équipe, les duos gagnants sont ceux de Jean-Pierre Lord/Richard Lord (fils et père), de Lucien Vigneault/Laurent Bélanger, de Rock Mimeau/Michel Harrisson (Baie-Comeau) et de Jean-Baptiste Morin/Brigitte Ouellet.

Même si elle n’a pas gagné de titre, Pascale Cormier aura retenu l’attention d’une autre façon. Samedi, au trou #14, elle a envoyé la balle dans la coupe en une seule frappe avec son bois 7. Un exploit, son trou d’un coup, qui lui aura valu deux billets d’avion et nuitées prix offert par Voyages Tour Monde Vasco Sept-Îles et Provincial Airlines.

Au-delà du golf, les joueuses et les joueurs ont eu bien du plaisir le dimanche soir au souper, soirée qui fut un franc succès alors que tous sont repartis comblés.

8 à 8

Ceux et celles qui veulent que jouer pour le plaisir pourront le faire ce vendredi 8 septembre dans le cadre du dernier 8 à 8 de la saison, du golf pour 8$. Une belle occasion d’en profiter surtout que le pro, en poste depuis six ans, affirme que c’est l’année avec le terrain dans son plus bel état.

Et parlant du terrain, le prochain tournoi, celui du 23 septembre, se jouera au bénéfice du Club Ste-Marguerite, pour l’amélioration notamment du trou #1. Il en coûte 100$ par participants, que ce soit en individuel ou en équipe de deux ou de quatre. Il y aura pas moins de 12 000$ en cadeaux! Pour infos : 418 583-2488.