Trois équipes du Husky se qualifient pour le Championnat provincial

Les six équipes qui représenteront la Côte-Nord au Championnat provincial de volleyball du RSEQ en avril sont connues. S’il y en a une qui n’a pas eu à fouler le terrain lors du régional à Baie-Comeau, les autres ont dû passer par au moins une journée, sinon deux pour la plupart, pour assurer leur place.

Le Husky des écoles Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles enverront trois équipes au Championnat provincial qui se tiendra du 7 au 9 avril, en Mauricie (Trois-Rivières et Saint-Léonard-d’Aston) pour le benjamin, en Abitibi-Témiscamingue (Lorrainville, Notre-Dame-du-Nord et Ville-Marie) pour le cadet et dans l’Est-du-Québec (Rivière-du-Loup) pour le juvénile.

Deux de ses trois clubs sont du côté masculin, avec l’équipe benjamine, privée d’adversaire au Championnat régional, et celle du cadet, qui a balayé le 3 de 5 en une journée contre les Spartiates de l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau. L’autre Husky qui ira rivaliser avec les autres régions c’est celui du juvénile féminin dirigé par Marithé Beaudin-Mongeau et Andréanne Whittom. Cette équipe a eu raison en trois manches (15-25, 25-18, 15-10) d’un adversaire de son école, les cadettes de Manon Renneteau, qui s’étaient surclassées pour la compétition du week-end dernier.

L’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau enverra deux formations au Championnat provincial, et ce chez les filles, avec son équipe benjamine de l’entraîneure Véronique Proulx, qui a difficilement vaincu (18-25, 28-26, 15-13) le Husky de Cathleen Noël, et celle cadette de Christian Desbiens, gagnante à 14 et à 22 contre les Coyotes du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier. Dans le juvénile masculin, ce sont les volleyeurs de la polyvalente des Rivières de Forestville les champions régionaux, grâce à une victoire de 21-25, 25-23, 15-12, en finale, sur la formation du CEL’A.