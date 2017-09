Un triomphe important pour Bernier en course d’accélération

Crédit photo : Courtoisie

Tout jeune, le jouet préféré de Christopher Bernier, c’était les volants. Un simple joujou qui le passionne encore plus maintenant, avec tout ce qui vient avec! Il baigne en plein dedans, il carbure à l’adrénaline. L’homme de 32 ans, qui fait des courses d’accélération, a récemment remporté le titre le plus important de ses huit ans d’expérience.

Bernier a terminé au premier rang en classe Sport Compact du Dragway de Miramichi (Nouveau-Brunswick), deuxième plus gros rendez-vous dans l’est du Canada, qui se tenait les 16 et 17 septembre. Il avait obtenu le troisième rang en qualifications.

«C’est ma victoire la plus importante. Je fais ça pour le plaisir et les records personnels, et de remporter une course, je suis encore plus content», a laissé entendre celui qui est mécanicien pour le Garage Yvan Bernier à Port-Cartier, qui le supporte comme commanditaire, au même titre qu’Inspection Lar Métal (Sept-Îles/Port-Cartier) et BTPerformance (Matane).

Le Portcartois en était à sa troisième course d’accélération (sur quart de mille) de la saison. Plus tôt dans l’été, il a été aux commandes de sa Hondac Civic 2000 (moteur 1.8 turbocompressé 860-HP) au Festi-Drag de Forestville (1/8 de finale) et au QC FWD de Napierville (1/4 de finale).

Christopher Bernier aimerait franchir le quart de mille sous les dix secondes. Un exploit personnel qu’il compte accomplir au Drag de Pont-Rouge des 7 et 8 octobre.