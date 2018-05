Triathlon de Port-Cartier : les inscriptions sont ouvertes

Crédit photo : courtoisie

Le quart de siècle passé, l’organisation du Triathlon de Port-Cartier s’attaque maintenant à la préparation de sa 26e édition qui aura lieu le 16 juin prochain. Les participants à ce rendez-vous sportif alliant la nage, le vélo et la course à pied peuvent dès maintenant s’inscrire en individuel ou en équipe.

Encore cette année, les inscriptions se font en ligne au https://gotikk.com/fr/evenements/ (Triathlon de Port-Cartier). Plusieurs catégories sont offertes. Vous y trouverez la liste et tous les détails au http://www.triathlondeportcartier.com/. L’édition 2018 fera office de sélections pour les jeunes athlètes qui représenteront la Côte-Nord aux Jeux du Québec, cet été, à Thetford.

Le Triathlon de Port-Cartier, événement unique sur la côte, offre comme particularités aux athlètes une zone de transition intérieure, la partie natation en piscine intérieure (unique au Québec) et un parcours de vélo et de course à pied au cœur de la ville, et ce sur un circuit fermé pour l’occasion. La journée de compétition du 16 juin se conclura avec la remise des médailles et souper en soirée.

Nouveauté

Pour sa 26e édition, l’organisation fera affaire avec Sportstats pour le système de chronométrage. Les participants seront donc en action avec un bracelet à puce, outil utilisé dans la majorité des triathlons au Québec. «Les résultats sortiront beaucoup plus rapidement», a indiqué le coordonnateur de l’événement, Christian Lepage.