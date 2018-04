Le transport d’urgence désormais plus rapide à Sept-Îles

Crédit photo : Airmedic

Depuis lundi, un nouvel avion Pilatus PC12 est installé à l’aéroport de Sept-Îles en vue de faciliter le transport interhospitalier et s’assurer que les patients soient plus rapidement traités. C’est ce qu’a annoncé l’entreprise Airmedic, qui opèrera sa nouvelle base d’opérations à Sept-Îles.

Airmedic possédait déjà des bases à Chibougamau et à Saint-Honoré via lesquelles elle offrait le service de transport interhospitalier pour les gens de Sept-Îles. L’entreprise pourra désormais offrir un service plus rapide avec l’achat du nouvel appareil et la mise en opération de ses installations septiliennes.

«[Cela va] réduire encore davantage le délai d’intervention des équipes médicales d’urgence et [contribuera] à mieux desservir une région et un territoire éloigné des grands centres de soins spécialisés», a indiqué l’entreprise par communiqué.

Étant donné la grandeur du territoire québécois, le transport constitue le défi majeur en cas d’urgence médicale selon l’entreprise.

«Ceci est sans compter le fait que les centres de soins spécialisés sont regroupés dans les grands centres urbains. Nous sommes particulièrement heureux d’élire domicile à Sept-Îles, là où les réalités géographiques et médicales justifient un renforcement de l’offre existante pour la population», a commenté Sophie Larochelle, vice-présidente exécutive d’Airmedic.