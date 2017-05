Transport aérien: Le billet d’avion 55% plus cher au Québec

Crédit photo : Archives - Le Nord-Côtier

Un billet d’avion pour un vol régional serait 55% plus cher au Québec qu’ailleurs au pays, selon une étude comparative commandée par l’Union des municipalités du Québec (UMQ), qui, avec son comité sur les aéroports régionaux, entend bien faire entendre sa voix lors du Sommet sur le transport aérien régional à Lévis en 2018.

Dans l’étude de la firme Octant, on apprend que le coût moyen d’un billet d’avion se chiffre à 1,20$ du mille nautique au Québec tandis qu’il atteint 0,77$ ailleurs au Canada. Un facteur non étranger au fait que les gens utilisent trois fois moins le transport aérien au Québec, poursuit l’UMQ. Certaines liaisons vers Montréal ont notamment été analysées, dont celles de Sept-Îles et Baie-Comeau.

La situation «quasi-monopolistique» de l’industrie aérienne au Québec est d’ailleurs montrée du doigt dans l’étude pour expliquer le coût plus élevé. Selon le document, 67% des destinations régionales sont desservies par une seule compagnie aérienne alors qu’au Canada, cette proportion atteint 33%. Sept-Îles jouit néanmoins d’un marché de «concurrence», est-il indiqué.

Résultats à l’appui, l’UMQ réitère que les aéroports «doivent être considérés comme des outils indispensables de développement économique des régions». Pour le président, Bernard Sévigny, il est donc «essentiel de maintenir les billets d’avion à un prix compétitif pour favoriser une plus grande utilisation de ce mode de transport tant pour les Québécois que les touristes étrangers».

Sommet à venir

L’UMQ ne manquera pas de faire valoir ces nouvelles informations lors de sa participation au Sommet sur le transport aérien régional, organisé par Québec en 2018. L’Union a déjà dans la mire la réalisation d’une autre étude, cette fois sur les besoins en immobilisations des aéroports québécois, pour donner du poids à ses revendications.

D’ailleurs, dans l’étude d’Octant, il est également démontré que certains aéroports imposent des frais d’atterrissage et de terminal plus élevés aux transporteurs. «Les besoins financiers des aéroports régionaux minent également la compétitivité des prix et limitent le potentiel de ces infrastructures en tant que moteurs de développement», a exprimé le président du comité sur les aéroports régionaux de l’UMQ, Daniel Côté.

La tournée de consultation en vue du Sommet sur le transport aérien régional s’arrêtera au centre des congrès de Sept-Îles, le 20 juin.