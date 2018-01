Tous unis pour Centraide : plus de 8 000$ récoltés

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Organisée par la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et Action chômage Côte-Nord, la quatrième édition de Tous unis pour Centraide s’est tenue le 21 décembre. Elle aura permis à Centraide Duplessis et à Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan de se partager équitablement un montant de 8 463,98$.

Plus précisément, le point de collecte de Baie-Comeau a amassé 2 641,30$, Forestville 1 237,28$, Port-Cartier 1 666$ et Sept-Îles 2 919,40$. Les résultats enchantent les principaux organisateurs de la collecte de fonds. «Malgré le temps froid, cela fait toujours chaud de constater comment les Nord-Côtiers sont généreux lors de notre activité de financement. Pour la FTQ, c’est sûr que nous serons de la partie l’an prochain», a lancé le conseiller régional, Pascal Langlois.

De son côté, le président du Conseil central Côte-Nord, Guillaume Tremblay, en profite pour remercier la population pour sa grande générosité, ainsi que tous les militants, militantes et bénévoles qui ont pu donner de leur temps pour la cause. Il manifeste aussi le désir de récidiver. La date de la 5e édition reste toujours à confirmer.

Bien entendu, la poursuite d’une initiative comme celle-ci enchante les administrateurs des deux Centraide de la Côte-Nord. «En unissant nos forces, nous pouvons multiplier les possibilités pour les gens de notre région vivant en contexte de vulnérabilité», a indiqué la directrice de Centraide Duplessis, Valérie Quimper.

Les Centraide de la Côte-Nord rassemblent et développent des ressources financières et bénévoles, afin d’aider les diverses communautés de leur territoire à améliorer la qualité de vie de ses membres les plus vulnérables. Toutes ces actions constituent une contribution directe apportée à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.