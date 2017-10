Des tournois de volley s’en viennent

À peine la saison de volleyball intérieur commencée, deux tournois récréatifs attendent les adeptes dans les prochaines semaines, soit les 20, 21 et 22 octobre à Uashat ainsi que les 3 et 4 novembre à Port-Cartier.

Le premier rendez-vous au calendrier, c’est le Tournoi Invitation Atanukan – Galeries Montagnaises, quatrième édition au profit des équipes sportives de l’école Manikanetish de Uashat.

Les 20 et 21 octobre, c’est en six contre six que ça se passera sur les terrains, tant du côté des hommes que celui des femmes, en classe Compétition, Récréation et Scolaire. Le dimanche (22 octobre), on joue en mixte (4×4), avec les mêmes classes, sauf que celle Scolaire est remplacée par Participation.

Il en coûte 180$ pour les équipes du volet 6×6 (150$ pour celles du Scolaire) et 120$ pour le 4×4. Pour plus de détail sur ce tournoi ou sur la façon de procéder pour les inscriptions (date limite : 17 octobre), rendez-vous sur Facebook «Tournoi Invitation Atanukan – Les Galeries Montagnaises – 2017»

Novemball

Deux semaines plus tard, une soixantaine de kilomètres à l’ouest, c’est le Tournoi Novemball qui attend les adeptes de volleyball. Les équipes s’affronteront en quatre contre quatre (femmes/hommes) les 3 et 4 novembre au gymnase du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier. Il y aura un service de bar sur place, et de la musique. Les inscriptions se prennent jusqu’au 30 octobre, au coût de 80$ par équipe, via Facebook (Tournoi Novemball). Faites vite, les places sont limitées à 20 formations.