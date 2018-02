Les tournois de volley se succèdent

Crédit photo : courtoisie

Les mois de février, mars, avril et mai seront marqués de plusieurs tournois de volleyball récréatif dans la région. C’est le Tournoi du Coach qui a lancé le bal en fin de semaine dernière au gymnase du Cégep de Sept-Îles.

Absent du calendrier en 2015 et 2016, le Tournoi du Coach a refait surface l’an dernier. Pris en charge par Christian Noël, ce tournoi en formule 2×2 sur demi-terrain a attiré 50 équipes pour son édition 2018.

«Je suis très satisfait. Les deux années que je m’en suis occupé (2017 et 2018), nous avons eu entre 50 et 60 équipes. Ce tournoi était mort depuis 2014 et je m’en ennuyais», a indiqué le responsable, content du déroulement de la fin de semaine.

La journée de samedi mettait aux prises les duos du côté masculin et féminin. Chez les hommes de la classe Compétition, Yannick Bouchard et Bakary Konate ont remporté la finale aux dépens de Joseph Falematagia et Rodrick Tialetagi.

Toujours chez la gent masculine, mais en classe Récréation, Daniel Perron et Steven Lemieux ont eu le dessus au dernier duel de la journée sur François Villeneuve et Alexandre Collard. Chez les femmes de la même classe, Karolie Labrie et Stéphanie Lavoie ont eu le meilleur sur Lucy Guillemette et Laurie Bégin Bédard.

En mixte le dimanche, les gagnants ont été, en classe Compétition, Myriam Boudreault et David Pellerin, aux dépens d’Anabel Michaud et Bakary Konate, et, en classe Récréation, Alain et Marianne Caissy, qui ont eu raison d’Audrey Roy et Martin McMullen.

À venir

D’autres tournois récréatifs de volley s’en viennent, à commencer par celui Éclair à Port-Cartier les 9 et 10 mars. Vous pouvez obtenir les informations de ce tournoi 4×4 mixte au www.facebook.com/AVBPC. Il s’ensuivra le Tournoi Marathon Atanukan – Alouette (23 au 25 mars), le Tournoi Fireball-Clémentine (20 et 21 avril), le Tournoi Shikuan et bien entendu le Tournoi Orange Alouette (3 au 6 mai).

Un peu dans la lignée du volleyball, il vous sera possible d’essayer le spikeball lors d’un tournoi le 31 mars, qui se jouera dehors, sur la neige. Organisée par la Ligue de spikeball de Sept-Îles, la Classique hivernale se déroulera au terrain Queen Elizabeth. Les détails se retrouvent sur Facebook (Ligue de Spikeball Le Toxedo de Sept-Îles).