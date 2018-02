Tournoi international de hockey pee-wee de Québec : David se bute à Goliath

Crédit photo : Relations médias - Tournoi international de hockey pee-wee de Québec

David; le Petit Drakkar de la Côte-Nord, représenté par les Nord-Côtiers pee-wee AAA relève, se mesurait à Goliath; les Petit Remparts de Québec, la formation du Cyclone du Séminaire Saint-François de Québec pee-wee AAA majeur. Les deux clubs faisaient les frais du match de 13h, suivant l’ouverture officielle du 59e Tournoi international de hockey pee-wee de Québec.

Ça n’allait pas être facile pour la formation nord-côtière sur la glace du Centre Vidéotron. La troupe de l’entraîneur-chef Yan Côté affrontait une équipe de la Ligue d’Excellence du Québec, mais d’une classe supérieure.

Les favoris de la foule des entraîneurs septiliens d’origine Francis Lemieux et Yoan Blaney ont démontré au Petit Drakkar qu’ils étaient une coche plus haut, «plus gros et plus vite», aux dires de Côté. La marque finale au tableau indicateur : 9-0.

«Honnêtement, ils sont supérieurs. Notre PK (désavantage numérique) s’est amélioré et nous avons eu quelques chances de marquer. Nous aurions pu inscrire un ou deux buts», a livré comme points positifs l’entraîneur des Nord-Côtiers. «C’est du bagage, c’est de l’expérience», a-t-il renchéri.

Le Petit Drakkar retrouvera le club représentant l’Océanic de Rimouski, lundi soir, 18h45, non loin du Centre Vidéotron, au Pavillon de la Jeunesse. «On déchire la feuille (celle contre Québec). Tout est possible contre Rimouski. Il faut y croire, il faut jouer. Une victoire, ça peut être réalisable», a conclu Yan Côté.

