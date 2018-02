Le Tournoi Fer-O Optimiste récompense l’AHMSI de 36 700$

Crédit photo : courtoisie

L’Association du hockey mineur de Sept-Îles (AHMSI) a eu une belle surprise lundi soir. L’organisation du Tournoi Fer-O Optimiste de Sept-Îles lui a remis les recettes de son édition 2018, un montant de 36 700$. Il s’agit de la troisième plus importante contribution des dix dernières années (38 500$ en 2011 et 37 000$ en 2010).

Un peu moins de monde dans les estrades pour la 41e édition, six équipes en moins, mais reste que le comité organisateur s’est limité dans les dépenses, tout en comptant sur l’appui de nouveaux commanditaires, notamment le Groupe Olivier, et le retour d’IOC.

«C’est un peu exceptionnel, mais les entreprises croient au Fer-O, en la jeunesse et aux Optimistes. Ça fait la différence», a expliqué le président du Tournoi Fer-O, Pier Gilbert, étonné et ravi du montant versé au hockey mineur septilien. Il remercie d’ailleurs les commanditaires, les bénévoles et les membres du comité pour leur implication.

Les 36 700$ réjouissent l’Association du hockey mineur de Sept-Îles et son président Jocelyn Gagnon, surpris de la somme reçue. «On ne s’attendait pas à autant, mais on sait que les Optimistes travaillent fort. Peu importe le montant, c’est toujours apprécié», a-t-il mentionné. Cet argent tombe à point pour l’AHSMI qui a «refait sa garde-robe» avec de nouvelles couleurs pour ses équipes du simple lettre pour 2017-2018, après les nouveaux chandails des formations du double lettre l’an dernier.