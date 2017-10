Tournoi du Dindon Doré: La magie de l’improvisation opère à nouveau

Crédit photo : Paul Bouffard

La 5e édition du Tournoi du Dindon Doré remporte un franc succès. Les spectateurs ont été nombreux à assister à l’un ou l’autre des 19 matchs présentés du 6 au 8 octobre au Petit-théâtre du Centre socio-récréatif de Sept-Îles. Un tournoi remporté de main de maître par l’équipe «Eux» de Montréal lors d’une finale enlevante.

Également de l’équipe «Eux» de Montréal, Frédéric Paré a été choisi comme le joueur du tournoi. De plus, il a remporté le match des étoiles. Dans la catégorie féminine, cet honneur revient à Florence Tison de l’équipe «Les ramanchés» de Montréal. Le titre d’équipe sympathique a été octroyé à l’équipe «La mort» de Québec.

Parmi les 10 équipes du tournoi, huit provenaient de l’extérieur. Les joueurs ont à nouveau apprécié l’accueil qui leur a été réservé. «Chaque équipe de l’extérieur a son propre accompagnateur. Il veille à ce que l’équipe ne manque de rien. C’est vraiment apprécié. Ça crée de très beaux liens entre une personne d’ici et des joueurs de l’extérieur», avance la responsable des communications de la Ligue d’improvisation de Sept-Îles (LIS), Marie-Claude Dubé.

En plus de l’accueil réservé aux joueurs, ce rassemblement se démarque aussi pour le décor dans lequel ils sont appelés à évoluer. «Ailleurs, ça se passe surtout dans le décorum habituel. Les joueurs ont été agréablement surpris de voir autant de spectateurs se déplacés. Ailleurs, ce sont surtout les joueurs qui assistent au match, constate-elle. Ici, on réussit à avoir un public qui nous est fidèle.»

Un enrichissement collectif

Une expérience qualifiée de formatrice pour les joueurs et pour les administrateurs de la LIS. «Les gens aiment voir d’autres styles de jeu. C’est enrichissant pour les joueurs de la LIS. On apprend beaucoup aux contacts des joueurs de l’extérieur. On peut appliquer tout ça pour la nouvelle saison à venir. Ça nous permet de développer de nouvelles catégories et d’apporter une couleur différente à nos matchs.»

Une importante logistique est requise pour l’organisation du Tournoi du Dindon Doré année après année. «On avait besoin de gens autant pour la préparation des repas, la technique, l’animation, l’accueil, le service de bar et même la conception des décors. On travaille déjà sur notre 6e édition. Plusieurs idées ont été soulevées. Le reste va prendre forme au cours des prochains mois. Ça prend plusieurs rencontres pour en arriver à tout mettre en place», tient à préciser Mme Dubé.