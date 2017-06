Le Tournoi de balle Amical «Le Toxedo» approche!

La saison des tournois de balle-molle se poursuivra de plus belle dans deux semaines. Après Port-Cartier la fin de semaine de la St-Jean, c’est à Sept-Îles que ça passera pour le prochain. Le Tournoi de balle Amical «Le Toxedo» invite les équipes à s’inscrire pour sa 15e édition au calendrier du 13 au 16 juillet.

C’est sur les deux terrains du Stade Holliday que les équipes sont attendues dans les classes Hommes Open, Hommes Participation, Femmes et Jeunesse pour le Tournoi de balle Amical «Le Toxedo».

Quelques précisions pour les catégories. La classe Open laisse place à tous les niveaux de joueurs et de types de lancers selon la règlementation de Softball Québec (orthodoxe, semi-crinque et «fast pitch»). Pour les autres classes, seuls les deux premiers types sont acceptés. La classe Jeunesse s’adresse aux 17 ans et moins. Les équipes doivent avoir un chandail uniforme et numéroté pour chacun des joueurs.

$$$

Il reste encore quelques jours pour inscrire votre équipe au tarif réduit, soit 250$, et ce jusqu’au 2 juillet. Par la suite, le montant à payer sera de 300$. En classe Jeunesse, le coût d’inscription est de 150$. La date limite est le 9 juillet. Le formulaire est dispo au www.facebook.com/ballemolle7iles/.

L’organisation ira de son ouverture officielle le vendredi soir. Elle réserve d’autres surprises aux participants et spectateurs le samedi soir. La directrice générale de Softball Québec, Mme Chantal Gagnon, sera présente à la 15e édition du Tournoi de balle Amical «Le Toxedo» de Sept-Îles.

Autres tournois

Question de planifier vos vacances, voici les autres tournois de balle-molle dans la région déjà au calendrier pour cet été : Tournoi A. Cormier à Maliotenam du 3 au 6 août et Tournoi de la Ligue de balle de Port-Cartier du 10 au 13 août.