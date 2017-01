Le Tournoi Bout-Souffle bat son plein!

Janvier et février s’annoncent occupés en termes de tournois pour les équipes de l’Association de ringuette de Sept-Îles. Pour bien s’y préparer, quoi de mieux que le traditionnel Tournoi Bout’Souffle. Son édition 2017 a pris son envol lundi, et la compétition se déroule à l’aréna Guy Carbonneau jusqu’à dimanche, journée des finales.

Quelque cent filles des Missîles seront réparties en 32 équipes (novice, atome, benjamine, junior et cadet/juvénile) et prendront part au Tournoi Bout’Souffle. Leur cardio sera mis à rude épreuve lors de ce tournoi à trois contre trois, avec des matchs de dix minutes, qui feront place aux habiletés de marquage et de démarquage.

Près de 90 matchs sont à l’horaire pour l’ensemble du Tournoi Bout’Souffle. Si Havre-Saint-Pierre n’est pas de la partie, quelques Cayennes seront du match hors-concours (samedi de 13h à 15h) que jouera l’équipe qui représentera la Côte-Nord à la 52e Finale des Jeux du Québec qui s’ouvrira le 24 février prochain à Alma. Des parties d’exhibition pour les jeunes du moustique sont aussi prévues.

Parlant de tournoi, trois équipes de l’Association de ringuette de Sept-Îles seront à celui de Boucherville du 20 au 22 janvier. Il s’agit des Missîles novice B, cadette A et inter B. En février, les tournois au calendrier sont ceux de St-Bruno, Roussillon, Boisbriand et St-Hubert.