La Tournée Sports Experts arrive dans le coin!

Tennis Québec débarque dans la région la semaine prochaine, en plein début de Wimbledon. Une belle occasion de promotion et d’initiation au tennis avec le passage de la Tournée Sports Experts, en partenariat avec Banque Nationale, à Port-Cartier le 5 juillet et à Sept-Îles le lendemain.

La 24e Tournée Sports Experts, orchestrée en collaboration avec l’Association régionale de tennis et Sports Experts, offre des séances de tennis gratuites qui donneront l’occasion aux adeptes de tous âges et de tous calibres de parfaire leur technique. Le tout se fera grâce aux judicieux conseils des entraîneurs certifiés de Tennis Québec.

À Port-Cartier, l’événement se déroulera de 18h à 20h30 le mercredi 5 juillet sur les terrains du Complexe récréatif et culturel (en cas de pluie, au gymnase du CREC – infos et inscriptions 418 766-3853). Deux séances se tiendront à Sept-Îles le lendemain, soit de 13h à 15h30 et de 18h à 20h30.

Au cours des séances, les participants auront aussi la chance de démontrer leurs habiletés lors de jeux et concours. Il sera également possible de faire l’essai des nouveaux modèles de raquettes Babolat, Diadora, Wilson et Yonex. Pas moins de 10 000$ seront attribués en prix de participation pour l’ensemble des municipalités visitées (environ 65 villes) lors de la tournée 2017.

Par sa Tournée Sports Experts, Tennis Québec souhaite rejoindre le plus d’adeptes possible et ainsi démocratiser le tennis en le rendant encore plus accessible. Qui sait, il émergera peut-être de futurs Milos Raonic, Angelique Kerber, Andy Murray, Simona Halep ou autres grands noms de l’ATP ou de la WTA.

Vieilles balles

Par ailleurs, si vous avez de vieilles balles en votre possession, des balles dont vous n’osez plus vous servir pour jouer, donnez-leur une deuxième vie. Plusieurs écoles s’en serviront pour mettre sous les chaises question de les rendre moins bruyantes. Lors du passage de la Tournée Sports Experts, il y a aura une boîte mise à la disposition pour les récupérer dans le cadre du programme Défi sans bruit Banque Nationale.