La Tournée de l’Homme Panache à Sept-Îles samedi

Crédit photo : Courtoisie

Amateurs de chasse, histoire de réduire l’attente et de vous donner goût à la prochaine saison, la Tournée de l’Homme Panache débarque à Sept-Îles ce samedi 25 février. Réal Langlois et sa «Miss Panache», Nancy Bourgelas, viendront vous présenter le film, en 4K, de la tournée 2017.

Deux chasseurs de Sept-Îles, Éric Comeau et Roger Savard, figurent d’ailleurs dans le film, avec notamment des images de chasse à l’orignal au Québec, aux chevreuils en Saskatchewan et aux buffalos en Afrique.

Ceux et celles qui assisteront à la soirée de samedi, qui débutera à 19h au Centre des Congrès de Sept-Îles, pourraient devenir finaliste pour le tirage d’un voyage à la pourvoirie Majéjé Africa Safaris en Afrique, soit pour la chasse ou pour un safari photos.

Les billets, au coût de 25$, sont disponibles chez Sept-Îles Chasse et Pêche, à la Tabagie Gamache, à la boutique Agara et chez PROPAC (Port-Cartier). Mesdames, si vous accompagnez un homme c’est gratuit pour vous! Pour plus d’informations, visitez le www.hommepanache.ca.