Tournage hollywoodien à Forestville cet été

Crédit photo : Journal Haute-Côte-Nord

(Journal Haute-Côte-Nord) Une série américaine d’envergure sera tournée en partie dans le secteur de la Baie-Verte de Forestville cet été. Ce sont 125 personnes qui débarqueront à Forestville pour une période approximative de 4 mois. Contrairement à certaines rumeurs, le camping de la Baie-Verte ne sera pas fermé aux villégiateurs pour tout l’été puisqu’il sera accessible en juin et juillet.

Par Shirley Kennedy

Très prudents dans leurs propos, l’agent de développement touristique et économique de la Ville de Forestville et la mairesse, Marc Pigeon et Micheline Anctil, ont refusé de dévoiler l’identité de la production et le titre de la série de type thriller qui sera tournée principalement sur la plage du secteur ouest de la Baie-Verte choisie notamment « pour son sable fin et pur et la pente douce qui la caractérise ».

Le tout a débuté par la rencontre de Marc Pigeon avec un repéreur il y a plus d’un an. Charmé au départ par l’accueil et ensuite par le paysage qu’offre le secteur de la Baie-Verte, ce dernier a initié des visites en automne et en hiver avec une équipe restreinte. « Ces équipes se sont succédé au fil des saisons. En hiver, nous avons sorti les motoneiges, en automne les VTT, bref je crois que notre accueil a favorablement joué en notre faveur», précise Madame Anctil, visiblement aux anges de cette visibilité internationale offerte à Forestville sur un plateau d’argent, assortie à des retombées économiques directes et indirectes estimées à 1 M$.

Inévitablement, aux dires de la mairesse, des emplois seront crées pour répondre à la demande et l’arrivée de cette production américaine représente la manne pour les entrepreneurs locaux et régionaux. « Bon nombre d’entreprises de la région sont mises à contribution en qui qui a trait notamment à la réalisation des décors requis par la production. Certains d’entre eux ont déjà rencontré la production », précise la mairesse.

« Des téléspectateurs de partout dans le monde verront la beauté et la pureté de nos plages, précise Marc Pigeon, le véritable instigateur du dénouement positif de ce projet qui fait l’objet de rumeurs de toutes sortes depuis quelques semaines déjà.

À l’heure actuelle, les détails du projet se précisent au fil des jours et l’administration municipale concède qu’elle devra s’ajuster au fur et à mesure du tournage. « L’aide inestimable des employés, des élus municipaux et de certains bénévoles aura permis de garantir la venue de l’équipe de production à Forestville », ajoute Mme Anctil qui demande la collaboration de l’ensemble des citoyens de Forestville afin de tout mettre en œuvre pour que la production puisse travailler sans contrainte et ainsi leur assurer un accueil parfait.

La mairesse de Forestville a tenu à souligner l’extraordinaire travail de Marc Pigeon dans ce dossier, qui a su attiser l’intérêt de l’équipe et surtout vendre les attraits de sa ville. L’élue a d’ailleurs confirmé que Monsieur Pigeon sera l’agent de liaison de la production américaine avec l’administration municipale afin de s’assurer de la bonne marche du projet cinématographique.