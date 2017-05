Tourisme: Les Minganois invités à s’exprimer

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Tourisme Côte-Nord procède actuellement à une tournée de rencontres locales sur l’ensemble du territoire de la Minganie pendant laquelle elle invite la population à venir exprimer leur vision et leurs priorités concernant le développement touristique de leur communauté.

Mise en branle à Rivière-au-Tonnerre le 8 mai, la tournée d’une durée totale de deux semaines s’est également déjà déplacée du côté de Rivière-Saint-Jean, Havre-Saint-Pierre et Longue-Pointe-de-Mingan. La première semaine déjà complétée, Tourisme Côte-Nord entamera la dernière étape de sa tournée en se déplaçant à Port-Menier le 29 mai, à Aguanish le 30 mai, à Natashquan le 31 mai et à Baie-Johan-Beetz le 1er juin.

Intervenants touristiques, élus, entrepreneurs et citoyens sont invités à participer à cette démarche qui s’inscrit dans la mise en œuvre de la planification stratégique de développement touristique pour la Côte-Nord 2013-2020. Durant les rencontres, Tourisme Côte-Nord, en compagnie du consultant François Digué, fait état de la situation actuelle du milieu où il se trouve avant de demander aux participants d’identifier les forces et atouts qu’offre leur localité et de prioriser des actions favorisant le développement du plein potentiel touristique de leur communauté et de la Minganie.

Fort potentiel

Tourisme Côte-Nord croit fortement au potentiel touristique de la Minganie. «En 2020, la Côte-Nord est une destination touristique prisée au Québec parce qu’elle possède des pôles touristiques distinctifs et animés. Elle est appréciée tant des Québécois que des touristes internationaux. Sa notoriété et sa performance sont le résultat de l’engouement des visiteurs pour les expériences particulières qui la distinguent des autres régions touristiques : dépaysement et grands espaces», souligne la responsable des communications de Tourisme Côte-Nord, Catherine Allard.

Si les rencontres sont une occasion de cibler les opportunités touristiques, Tourisme Côte-Nord admet également que plusieurs défis se dressent devant eux. «C’est sûr qu’il y a des défis, on ne se le cachera pas, car on est ici pour se dire les vraies affaires. On n’est pas là pour pelleter des nuages. C’est sûr qu’on est loin des grands centres ce qui fait que c’est plus difficile d’aller chercher les grands marchés. Ça, ça veut dire qu’il faut se démarquer et qu’il faut réfléchir à savoir qui on est et quelles sont les opportunités que l’on devrait mettre en valeur», concède la directrice structuration et développement de l’offre chez Tourisme Côte-Nord, Mélissa Rocherfort.

Démarche

La démarche est une initiative de la Table ad hoc en tourisme de la Minganie qui rassemble la MRC de la Minganie, le Centre local d’Emploi de Havre-Saint-Pierre, Tourisme Côte-Nord, la réserve de Parc National du Canada de l’Archipel-de-Mingan, Rendez vous Minganie, Voyage Coste, SADC Côte-Nord, ainsi qu’un représentant de la communauté d’Ekuanitshit.

Maintenant, il en revient aux citoyens de se joindre à cette alliance visant le renforcement de la destination touristique. «On a eu des beaux groupes, les gens étaient dynamiques. L’objectif était de leur montrer des documents et d’avoir leur rétroaction. On est tellement content, les gens ont une volonté, des idées et c’est fou tout ce qu’on a pu retenir de ces rencontres-là. C’est vraiment motivant», témoigne Mélissa Rochefort.

La plupart des rencontres se déroulent de 18h à 21h afin de permettre à un maximum de gens d’assister. Après cette tournée, Tourisme Côte-Nord reviendra présenter la planification stratégique finale aux différentes communautés pour ensuite se lancer dans la phase de mise en œuvre.