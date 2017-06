Tourisme Côte-Nord: Un million $ investis dans la promotion

Crédit photo : Tourisme Sept-Îles

(Journal Haute-Côte-Nord) Le lancement de la saison 2017-2018 de Tourisme Côte-Nord a eu lieu à la suite de l’assemblée générale du 1er juin, avec la présentation du Guide touristique officiel Côte-Nord 2017-2018 ainsi que les campagnes publicitaires de la saison qui battra son plein dans quelques semaines.

Par Jacqueline Richer

Étienne Lalancette, directeur marketing par intérim, a fait la présentation des différentes campagnes publicitaires de la saison. La campagne La vue de…, présentement diffusée sur les ondes des réseaux TVA et Radio-Canada, se décline en deux messages principaux de 30 secondes et s’adresse l’une aux contemplatifs et l’autre aux aventuriers. On y met en valeur les nombreux paysages à couper le souffle que recèle la Côte-Nord de Tadoussac à Blanc-Sablon.

Le concours Entre nature et démesure, intitulé 360 degrés d’émerveillement à l’archipel de Mingan met en vedette Parcs Canada qui célèbre le 150e anniversaire du Canada, et se décline en 3 volets : un tirage et deux concours de photos.

Pour une cinquième année consécutive, la campagne Viens voir les baleines battra son plein sur le marché québécois et les régions limitrophes. Il s’agit de mettre en valeur l’observation des mammifères marins et d’attirer des visiteurs dans la région du parc marin du Saguenay-St-Laurent.

Quant au Guide touristique officiel Côte-Nord 2017-2018, il présente des mises à jour et plusieurs nouveautés, comme l’ajout de quatre pages sur le Circuit Grand Nord, et les différents concours.