Le tour de la Gaspésie à vélo: François Bouchard lance un guide pratique

Crédit photo : Courtoisie

Photographe amateur et adepte de plein air, François Bouchard considère le tour de la Gaspésie à vélo comme l’une des plus belles activités touristiques et sportives qu’il est possible de vivre au Québec. À titre d’auteur invité au Salon du livre de la Côte-Nord, il en profitera pour faire la promotion d’un guide pratique publié à ce sujet par Modus Vivendi.

Pour en arriver à élaborer ce guide pratique, François Bouchard a compilé tout au long des 610 km de cette expédition en vélo des informations pour permettre aux personnes intéressées de compléter un tour de la Gaspésie à vélo. «C’est un voyage que j’ai fait avec ma conjointe en août 2016. Quand on songeait à le faire, on n’a trouvé aucun ouvrage à ce sujet. On a voulu remédier à la situation», précise-t-il.

Une aventure ponctuée d’anecdotes personnelles que l’auteur trouvait opportun de partager avec les cyclistes de tous les niveaux. «Ma conjointe et moi, on ne s’est jamais senti aussi libre. C’est une expérience qu’on ne vit pas tous les jours, soulève-t-il. C’est une manière différente de contempler le paysage. On peut prendre le temps de s’arrêter pour l’admirer à sa juste valeur.»

Un outil d’information conçu pour réaliser cette expédition en vélo sur une période de dix jours. «Ça laisse place à une certaine latitude pour faire face aux imprévus. C’est une aide précieuse pour sa planification, soutient-il. C’est une aventure qui peut être à la portée de tous. Je ne faisais pas de vélo de route, un an auparavant. C’était notre première expérience de cyclotourisme. On trace ici la voie à d’autres qui veulent relever le même défi.»

L’auteur s’explique assez facilement l’engouement que peut susciter le cyclisme auprès de plusieurs personnes au cours des dernières années. «Les vêtements sont beaux. Ça donne envie de les utiliser. C’est aussi une manière très efficace de se maintenir en forme. Tout ça est relié. C’est un moment d’arrêt que l’on s’offre pour contempler tout ce qui nous entoure», affirme-t-il