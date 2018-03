Top 5 Facebook de février du Nord-Côtier : Dr Barrette fait réagir

Crédit photo : Métyvié

Le Facebook du Nord-Côtier a alimenté «les Internet» en février. Et pas de doute, la caricature de notre ministre de la santé, Gaétan Barrette, a littéralement fait surchauffer le réseau social de Mark Zuckerberg, atteignant 1,5 million de personnes. Il va s’en dire qu’elle figure au sommet de notre top cinq pour le deuxième mois de février.

Ce portrait du 8 février peignant des infirmières épuisées aux yeux du Dr Barrette, qui ne voit aucun problème, a fait réagir. Un peu plus de 1,5 million d’utilisateurs atteints, quelque 25 000 partages et 5 500 commentaires. Oui, oui! Vous avez bien lu. Et dire que ce clin d’œil de notre caricaturiste Serge Métyvier continue de voyager sur Facebook.

Loin derrière, en deuxième position, un sujet qui devrait demeurer d’actualités pour encore quelques semaines; la neige. Notre publication du 26 février selon laquelle MétéoMédia mentionne que nous aurons encore droit à 60 cm d’accumulation de flocons a rejoint près de 18 000 personnes et suscité quelque 300 commentaires de votre part et 68 «Emojis» de tristesse ou de colère.

En troisième place, la brève sur l’évacuation de l’édifice abritant le Nord-Côtier et le A&W le jour de la Saint-Valentin a atteint les 12 000 utilisateurs, grâce à une soixantaine de partages.

Les deux publications sur la collision frontale survenue le 5 février sur le boulevard Laure, près des nouveaux locaux de la GRC, sans grave conséquence, ont atteint respectivement quelque 10 125 et 9 250 utilisateurs.

C’est l’humoriste Pierre Hébert qui occupe la cinquième place de notre palmarès de février. Un «live» en sa présence, non pour nous faire rire, mais pour nous parler de sa présence à Sept-Îles dans le cadre de la campagne «Prof, ma fierté!», visant à souligner le travail des enseignants et à favoriser les liens avec leurs élèves en ayant du plaisir. Ce «En direct» du 26 février a rejoint pas loin de 9 800 adeptes de Facebook.

* Données en date du 1er mars 2018.