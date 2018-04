Tim Hortons : fin des procédures d’arbitrage pour la convention collective

Crédit photo : Syndicat des Métallos

Les procédures d’arbitrage pour l’obtention d’une première convention collective dans les restaurants Tim Hortons de Sept-Îles se termineront la semaine prochaine. L’accréditation syndicale a été émise il y a plus de 3 ans.

Les employés des quatre restaurants Tim Hortons de Sept-Îles ont obtenu leur accréditation syndicale en février 2015 avec le Syndicat des Métallos, section locale 7065. Employeur et syndicat n’ont pu s’entendre sur les termes de la première convention collective. Un processus d’arbitrage a donc été enclenché il y a près d’un an et demi.

Ce processus prendra fin la semaine prochaine à Sept-Îles. Les audiences se tiendront du 9 au 11 avril à l’Hôtel des Gouverneurs.

L’arbitre Côme Poulin y entendra la fin des témoignages ainsi que les plaidoiries des représentants. En théorie, il aura ensuite 30 jours pour rendre sa décision dictant les termes de la première convention collective. Il est cependant fréquent que ce délai soit dépassé.

Dans un communiqué, le Syndicat des Métallos invite la population à venir assister aux audiences pour saluer le courage et la détermination des employés. Le syndicat accuse Tim Hortons d’avoir utilisé plusieurs stratagèmes pour faire traîner les négociations en longueur.

«Nos membres ont fait preuve d’un courage et d’une patience exemplaires en tenant tête à un géant du secteur du début à la fin», déclare le représentant syndical Gilles Ayotte.