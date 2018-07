Tennis – La Tournée Sports Experts s’arrête à Port-Cartier et Sept-Îles

À l’heure des premières rondes du deuxième rendez-vous du Grand Chelem de la saison, Wimbledon, les adeptes de tennis de la région pourront certainement s’inspirer des grands noms ou s’initier à ce sport dans les prochains jours. La Tournée Sports Experts de Tennis Québec s’arrête à Port-Cartier le 5 juillet et le lendemain à Sept-Îles.

La Tournée Sports Experts, organisée en partenariat avec Banque Nationale, et orchestrée en collaboration avec l’Association régionale de tennis et Sports Experts, offrira en chaque occasion deux heures et demie de promotion et d’initiation. Le tout supervisé et animé par une équipe d’entraîneurs certifiés de Tennis Québec. Elle s’adresse tant aux jeunes qu’aux adultes, débutants ou experts.

L’activité à Port-Cartier se déroule le 5 juillet, de 18h à 20h30, sur les terrains extérieurs du Complexe récréatif et culturel. À Sept-Îles, deux séances sont à l’horaire, soit de 13h à 15h30 et de 18h à 20h30.

Au cours des séances, les participants pourront bénéficier des trucs et conseils techniques des entraîneurs invités, mais auront aussi la chance de démontrer leurs habiletés lors de jeux et concours. Il sera également possible de faire l’essai des nouveaux modèles de raquettes Babolat, Diadora, Wilson et Yonex.

Pas moins de 10 000$ seront attribués en prix de participation pour l’ensemble des municipalités visitées lors de la tournée 2018.