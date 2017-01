Tempête: Les ministres Coiteux et Arcand à Sept-Îles et Port-Cartier

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux et le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcand, se déplacent à Port-Cartier et Sept-Îles pour venir constater les dommages laissés par la « bombe météo » du 30 décembre sur les rives de la région.

Les ministres en profiteront également pour rencontrer les municipalités. Joint mercredi, le maire de Sept-Îles espère sensibiliser le gouvernement à l’absence de « stratégie » pour contrer le phénomène de l’érosion des berges. «Est-ce qu’il a moyen de se donner un plan de match plus global?», s’est-il interrogé.

«Je veux regarder avec (eux) si on peut se donner un minimum de projection et pas regarder seulement ce qui s’est passé aujourd’hui et attendre la prochaine (tempête)», poursuit-il. La Ville entend aussi aborder l’idée d’assouplir certaines règles pour les cas «qui seront problématiques tantôt» et faciliter la relocalisation.

Cinq maisons risquent d’être démolies

La sécurité civile poursuit toujours son évaluation des dommages laissés par la tempête hivernale d’une rare intensité qui a forcé l’évacuation d’une vingtaine de riverains. Des sinistrés rencontrés, cinq propriétaires «privilégieraient» la démolition de leur résidence plutôt qu’une relocalisation, a confirmé la Ville de Sept-Îles.

C’est que les résidents dont le domicile principal a été plus durement touché ou qui se retrouvent devant un risque «imminent» sont admissibles au programme d’aide financière du ministère, qui leur offre une aide maximale de 158 000$ pour être déménagés ou encore de prendre l’indemnisation et permettre la démolition.

«D’autres résidences sont en analyse présentement, ça va évoluer au fil des jours, au fil des semaines», a expliqué le directeur général, Claude Bureau. Depuis lundi, la sécurité civile s’affaire d’ailleurs à «établir les priorités» des résidences plus à risque avec un «spécialiste en érosion», a expliqué le directeur régional, Pierre Dassylva.

La tempête du 30 décembre a malmené la Côte-Nord et la Gaspésie, mais Sept-Îles a été la plus affectée avec 43 bâtiments touchés, dont huit maisons «fortement endommagées». En plus des cinq qui sont susceptibles d’être détruites, une autre devrait pour l’heure, être relocalisée, a ajouté la direction générale.