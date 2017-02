La tempête frappe une fois de plus!

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Après la «bombe météo» du 30 décembre, la Côte-Nord goûte maintenant à «un cocktail météo explosif» depuis tôt mercredi.

Environnement Canada a d’ailleurs émis un avertissement de tempête hivernale pour les secteurs de Baie-Trinité, Sept-Îles et Port-Cartier. «On prévoit des conditions hivernales dangereuses» peut-on lire sur le site Internet. Entre 15 et 25 centimètres de neige devraient s’abattre sur la région d’ici la soirée.

La neige sera accompagnée de «poudrerie généralisée et de vents forts». Des vents d’est de 20 km/h avec rafales à 40, augmentant à 40 avec rafales à 70, devraient souffler ce matin, puis devenant du sud-ouest à 30 avec rafales à 60 cet après-midi. Pour la Minganie, un avis de poudrerie est en vigueur.

La Commission scolaire du Fer a fermé ses écoles de Sept-Îles et Port-Cartier pour la journée, mais les services de garde restent ouverts. Les cours sont aussi suspendus au Cégep de Sept-Îles et à l’Institut d’Enseignement de Sept-Îles. Les écoles de la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord sont ouvertes.

Le réseau routier n’est pas non plus épargné. La visibilité est notamment réduite de Pessamit jusqu’à Sept-Îles. Les traverses Matane-Baie-Comeau-Godbout et Baie-Sainte-Catherine-Tadoussac sont ouvertes.

Après le 30 décembre, deux autres tempêtes ont secoué la région en un peu plus de deux semaines. Les accumulations de neige au sol sont d’ailleurs impressionnantes sur le territoire.