Une tempête «costaude» pour Sept-Îles et Port-Cartier

Crédit photo : Pixabay

Il pourrait tomber jusqu’à 40 cm de neige d’ici mercredi sur Sept-Îles et Port-Cartier, soit plus que la moyenne de précipitations pour tout le mois d’avril en seulement 24h.

«C’est toute une bordée de neige, c’est un système costaud», lance Steeve Boily, météorologue chez Environnement Canada.

Dame nature n’a donc pas dit son dernier mot. En plus du grésil et de la pluie verglaçante, une dizaine de centimètres de neige tomberont mardi sur la région et jusqu’à 30 cm dans la nuit de mardi à mercredi. Le long du fleuve, les vents souffleront aux environs de 70 km/h.

La météo et les mauvaises conditions routières ont d’ailleurs provoqué l’annulation du spectacle d’Isabelle Boulay prévu mardi soir à la Salle Jean-Marc-Dion.

La moyenne de précipitations pour tout le mois d’avril est de 36 cm de neige. Le record de quantité en une seule journée date du 9 avril 1986. Ce jour-là, un total de 45 cm s’était abattu sur Sept-Îles.

Les vents réduiront graduellement au cours de la journée de mercredi, tandis qu’une neige fondante intermittente continuera de tomber, laissant cependant peu d’accumulation.

Un peu d’espoir

Dans les grands centres, le retour du beau temps est prévu pour samedi. À Sept-Îles, il faudra patienter jusqu’à dimanche en raison d’un autre système dépressionnaire de passage sur Terre-Neuve-et-Labrador qui aura pour effet de repousser d’une journée le retour du soleil dans la région.

Dimanche et lundi, le soleil brillera accompagné de mercures de 5 et 6 degrés respectivement.

«Probablement que mardi prochain on va même dépasser les moyennes de normale de saison pour cette période-ci de l’année», conclut le météorologue.