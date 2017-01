Tempête du 30 décembre: Séance d’information pour les sinistrés

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Une trentaine de riverains sinistrés de la « bombe météorologique » du 30 décembre ont répondu à l’invitation de la Ville de Sept-Îles et de la Sécurité civile pour en apprendre davantage sur le programme d’aide financière, ordonné par Québec la vieille du Jour de l’An, pour 18 municipalités touchés par la tempête, dont Sept-Îles, Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, des membres de la direction de la municipalité et des représentants du ministère étaient sur place pour répondre aux questions des citoyens, dont les résidences principales ont subi des dommages.

Un total de 43 bâtiments a été affecté par la tempête d’une rare intensité, forçant l’évacuation d’une vingtaine de résidences dans les secteurs de Gallix, Clarke City et Les Plages. Mercredi, une dizaine de citoyens n’avaient toujours pas été en mesure de réintégrer leur domicile. Huit maisons ont été «fortement endommagées» et risquent d’être déménagées ou même détruites. Deux maisons ont été évacuées aussi du côté de Port-Cartier.

Le pire évité mercredi

Une deuxième tempête s’est abattue mercredi sur la Côte-Nord, faisant craindre le pire aux riverains. La marée a atteint son point le plus haut vers 18h. Selon les premières estimations, les vagues n’auraient pas causé de dommages. La Ville de Sept-Îles et la sécurité civile veillent au grain depuis qu’Environnement Canada a émis des avertissements de tempête hivernale et d’onde de tempête pour Baie-Trinité à Sept-Îles.

Le risque de déferlement et d’érosion était en vigueur jusqu’à 20h.