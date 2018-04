Téléradiothon La Récolte : plus de 205 000$ pour l’Élyme des sables

Crédit photo : Le Nord-Côtier

La 9e édition du Téléradiothon La Récolte au profit de l’Élyme des sables, qui s’est tenue le 8 avril aux Galeries Montagnaises, s’est terminée en beauté avec un chiffrier affichant 205 784$. Ce montant, de loin supérieur à son objectif initial de 175 000$, représente un nouveau record de collecte pour la maison de soins palliatifs de Sept-Îles.

Présidente d’honneur de cet évènement-bénéfice, la co-propriétaire des Folies Féminines Sherri-Anne Fequet flottait littéralement sur les nuages après le dévoilement du chiffrier final.

«C’est supérieur. Votre cœur et votre générosité nous incitent à continuer. Un gros merci. J’entends demeurer impliquée pour la cause, même si je n’en suis pas la présidente d’honneur», a-t-elle soutenu.

Au cours de son mandat, elle s’est fait un devoir de faire du porte-à-porte pour expliquer clairement aux gens la mission de l’Élyme des sables.

«J’y ai mis plusieurs heures. Je n’étais pas obligée d’en faire autant. Je trouvais ce rôle d’éducation important. J’ai rapidement constaté que la population ne connaissait pas très bien cette ressource», a-t-elle indiqué. «À tout le moins, ce qu’on y fait. De là, l’importance des témoignages pour en démontrer sa légitimité.»

Mme Fequet insiste sur le fait que l’Élyme des sables constitue un milieu de vie idéal autant pour les personnes ayant reçu un diagnostic de fin de vie que pour leurs proches et amis.

«L’ambiance n’est vraiment pas celle d’un hôpital où il y a constamment du mouvement. C’est un peu comme être à la maison. Cependant, ces personnes sont en mesure de recevoir les soins appropriés. C’est aussi beaucoup moins lourd pour les personnes qui les accompagnent.»

Un réel effet de surprise

À la fin du Téléradiothon La Récolte, la directrice générale de l’Élyme des sables Suzanne Cassista s’attendait à dépasser l’objectif fixé, mais elle était loin de se douter que la ressource allait récolter plus de 200 000$.

«Quand tout démarre à midi, j’ai une bonne partie des montants engagés en main. On fait tout ça pour que l’équipe du protocole puisse préparer les chèques. Il y a une bonne portion que je ne contrôle pas», a-t-elle avancé.

Plus que jamais, elle demeure convaincue que la meilleure manière de connaître cette ressource communautaire consiste à visiter ses installations.

«Il faut savoir en quoi consistent des soins palliatifs», a-t-elle expliqué. «En bref, comment on fait face à une telle situation de façon sereine? Tout cela nécessite bien sûr un accompagnement au quotidien et on en fait notre devoir. On se met véritablement disponible pour les gens.»

Une notoriété acquise

Cet élan de générosité de la population démontre, selon Mme Cassista, que la légitimité de maison de soins palliatifs est reconnue.

«Le moindre que l’on peut dire, c’est qu’on a gagné nos lettres de noblesse. Rien n’empêche qu’on a travaillé fort pour en arriver là», a-t-elle soulevé. «Une chose est certaine, on entend être là pour longtemps. L’année prochaine, ce sera notre 10e édition du téléradiothon et on entend le souligner en grand.»

Elle s’en voudrait de ne pas remercier tous les bénévoles et partenaires qui gravitent autour de l’organisation de ce téléradiothon La Récolte et qui contribue directement à son succès. Parmi eux, on retrouve NousTV, Disco Flash, les Galeries Montagnaises, Attraction Radio et le transporteur aérien Strait Air.

Depuis son ouverture en août 2009, L’Élyme des sables offre aux résidents de la région un milieu de fin de vie en bordure de la baie de Sept-Îles. Alliant charme, confort, dignité et sérénité, ces installations comportent six chambres et des services sont dispensés 24h sur 24h et 7 jours sur 7 par un personnel soignant qualifié et dévoué. De plus, l’utilisation de cette ressource communautaire est gratuite. Pour obtenir plus d’informations à son sujet : www.elymedessables.com.