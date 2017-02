Téléradiothon «La Récolte» de l’Élyme des sables: Le voile est levé sur sa 8e édition

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Sous la présidence d’honneur de l:ex-maire de Sept-Îles, Serge Lévesque, la 8e édition du Téléradiothon «La Récolte» de l’Élyme des sables se déroulera le 2 avril de 12h à 18h aux Galeries Montagnaises. Un événement-bénéfice qui gagne en popularité année après année.

À ce jour, la portion spectacle comporte la participation de multiples artistes locaux, dont Nathalie Noël, Éric Leblanc, Donald Bélanger, Mya Simard et la participante à La Voix Junior, Sofia Poirier. D’autres têtes d’affiches seront dévoilées d’ici peu.

D’ici là, de multiples activités de financement seront organisés pour aider l’organisme dans cette collecte de fonds. Parmi elles, on retrouve un souper-spaghetti organisé par la Coopérative de solidarité d’aide à domicile (26 février), le retour de la dictée de l’Élyme des sables dans toutes les écoles primaires de Sept-Îles et à l’Institut d’enseignement de Sept-Îles, ainsi que la 3e édition de la «Soirée Sachoches» (1er avril). En tout temps, les personnes intéressées peuvent élaborer une activité de financement et joindre la direction générale de l’Élyme pour obtenir un soutien à la promotion.

Encore une fois, la tenue de cet événement-bénéfice pour la maison des soins palliatifs de Sept-Îles est rendue possible grâce à la contribution d’un quatuor de partenaires soit COGECO TV, Disco Flash, les Galeries Montagnaises et la radio Pur FM 94,1 du groupe Attraction média qui investissent temps et ressources pour la diffusion de ce spectacle d’envergure accessible à tous.