Tacora Resources entre en bourse pour financer le redémarrage de la mine Scully

Crédit photo : archives

Tacora Resources a déposé une demande d’introduction en bourse pour l’exploitation de minerai de fer, alors que la société se prépare à rouvrir la mine Scully de Terre-Neuve-et-Labrador.

L’été dernier, la société Tacora Resources s’est portée acquéreuse des actifs de Scully pour 9,8 millions $ auprès de Cliffs. La chute du prix du fer avait entraîné la fermeture de la mine en 2014 et la mise à pied de 400 travailleurs.

Tacora compte y redémarrer la production vers la fin de l’année 2018 et commencer la livraison de concentré de minerai de fer un an après la clôture de l’introduction en bourse, rapporte le Globe and Mail.

La compagnie estime que le redémarrage engendra des dépenses en immobilisations de 205,5 millions de dollars. En plus de son introduction en bourse, Tacora prévoit lever des fonds sur le marché de la dette.

Rappelons que la société s’est déjà entendue sur un contrat de travail avec la United Steelworkers, le penchant terre-neuvien du syndicat des Métallos. Elle a aussi conclu un accord avec le géant Cargill pour l’achat de 100% de la production “de haute qualité” jusqu’en 2022.

Après des années de bas prix, le minerai de fer montre des signes de reprise sur les marchés, notamment en raison de la réduction de la production d’acier chinoise.