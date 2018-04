Tacora achète des droits d’expédition au quai multiusager

Crédit photo : Courtoisie

La minière Tacora achètera à New Millenium des droits d’expédition au quai multiusager du Port de Sept-Îles. Elle pourra ainsi expédier le minerai de fer de la mine Scully.

New Millenium Iron Corp. en a fait l’annonce dans un communiqué émis jeudi. L’entente a été conclue entre Tacora, New Millenium et le Port de Sept-Îles.

La minière Tacora Resources s’active présentement au redémarrage de la mine Scully, située à proximité de Wabush, au Labrador.

« Les ententes prévoient que Tacora fera l’acquisition des droits équivalant à 6,5 millions de tonnes des 15 millions de tonnes de la capacité annuelle du quai réservée par New Millenium», indique New Millenium.

Plus de détails suivront.