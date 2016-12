Table entrepreneuriale : Des avancées après un an d’existence

Près d’un an après s’être rassemblés une première fois, les acteurs socioéconomiques et des entrepreneurs de Sept-Îles et Port-Cartier ont fait le point sur les avancées du comité aviseur de la Table entrepreneuriale de Sept-Rivières.

Après sa constitution le printemps dernier, le comité aviseur s’est rencontré à sept reprises et a mis sur pied une stratégie entrepreneuriale afin de se doter d’un plan d’action pour les années à venir. Ce comité a rencontré des entrepreneurs de Sept-Îles et Port-Cartier afin de «valider leurs préoccupations», ce qui est devenu la base de la stratégie à venir.

Parmi les autres avancées de cette première année d’existence, notons la création d’un comité de sensibilisation entrepreneuriale regroupant des représentants de toutes les organisations scolaires, du primaire au collégial ainsi que l’éducation aux adultes. Les communautés francophones, anglophones et autochtones sont représentées dans ce comité qui sert à «valoriser la culture entrepreneuriale auprès de leurs étudiants et faire rayonner les initiatives déjà présentes au sein de leurs établissements».

Le comité aviseur a également fait le portrait de «l’écosystème entrepreneurial» de Sept-Îles et Port-Cartier, ce qui permet aux entrepreneurs, aux nouveaux promoteurs et aux acteurs socioéconomiques de «visualiser les ressources disponibles pour mener à bien son projet ou sa mission».

La Table entrepreneuriale a été créée afin de développer l’entrepreneuriat dans la région dans le but de diversifier durablement l’économie.