Service des loisirs de Port-Cartier : le successeur de Christian Lepage est connu

Crédit photo : courtoisie

Nicolas Mayrand est le nouvel homme de confiance du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Port-Cartier, depuis le 12 mars. C’est lui qui occupera les fonctions de directeur, poste qui a fait couler beaucoup d’encre en janvier.

Avec la retraite annoncée de Christian Lepage, la municipalité avait pris la décision de ne pas pourvoir ce poste. Elle est finalement revenue sur sa décision, gardant ce poste actif dans son organigramme.

Celui qui assurera la continuité ne sera pas en terrain inconnu. Nicolas Mayrand baigne dans le milieu depuis un bon moment déjà. Le nouveau directeur des loisirs campait le rôle de régisseur aux activités sportives depuis 2010, sans compter les autres postes qu’il a occupés auparavant, toujours au sein du Service des loisirs et de la culture.

Conscient qu’il aura de grandes chaussures à porter, Nicolas Mayrand se sent d’attaque. «Christian a laissé sa marque, mais j’ai été à la bonne école. Je côtoie le Service des loisirs depuis que j’ai 19 ans», a souligné l’homme âgé de 34 ans, bien au fait du fonctionnement et des dossiers du Service des loisirs.

«C’est un nouveau défi et de nouvelles tâches. Il y aura une période d’adaptation, mais je suis bien entouré et je ne serai pas gêné de poser des questions», a-t-il mentionné. Il entend être autant disponible pour les différents organismes et être à l’écoute de leurs besoins que l’était son prédécesseur.