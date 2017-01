Une nouvelle année qui prend son envol, l’heure des résolutions, des souhaits! 2017, la dixième de votre hebdo, une année qui se conclura par mes dix ans à faire de l’actualité sportive nord-côtière, votre lecture, ma passion, ma profession. Dix ans aussi que Sept-Îles vibrait au rythme du sport et de la jeunesse pour la 43e Finale des Jeux du Québec, cet événement qui m’aura ramené aux sources!



Allons-y de souhaits, de «succès» comme je l’ai titré. Le succès s’accompagne de la santé, de défis, du dépassement de soi, de victoire comme de défaite, car cette dernière nous fait grandir. Le succès, c’est la réussite, l’atteinte d’objectifs.

Voici ce qui est espéré pour nos athlètes, nos événements, nos artisans. Vous ne vous y retrouverez pas tous, mais sachez d’avance que je vous souhaite le succès pour 2017….

On se lance!



À Alex Vigneault

Jamais deux sans trois, une troisième participation aux CrossFit Games en juillet, et pourquoi pas une place dans le top 3!

À Anne Ross

La réalisation de défis, ce à quoi elle carbure, des défis d’endurance tout aussi enlevants les uns que les autres, avec déjà un premier marathon à se mettre dans les jambes à Miami en ce début de nouvelle année!

À Ann-Sophie Bettez

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. La fin du dernier chapitre, celui de 2016, rapporte le plateau des 150 points, des 100 matchs dans la Ligue canadienne de hockey féminin. Disons qu’il ne lui manque qu’une première conquête de la Coupe Clarkson pour 2017!

À Antoine Briand

Une participation aux Mondiaux U23 de ski de fond! Et la réponse sera connue assez tôt en ce début d’année avec les Sélections à Park City.

À Charles Paquet

D’aller toujours aussi vite à la natation, au vélo et à la course et que le saut chez les U23 t’amène encore l’excellence! Et de laisser ta marque sur distances olympiques!

À Cindy Hounsell

Que les nombreux coups de pédale que tu donneras en juin au 1 000 km cycliste du Grand défi Pierre Lavoie t’apporteront la fierté!

À Claudelle Dumas

Faire de 2017 ce qu’a été 2016 pour toi en triathlon, et de porter les couleurs du Québec aux Jeux du Canada à Winnipeg en juillet!

À Denis Ringuet

Qu’il ait son «toit» pour du tennis intérieur!

À Étienne Briand

Maintenant que le premier podium en Grand prix est en banque sur les tatamis de judo, pourquoi pas des médailles en Grand Chelem, et encore plus haut!

À Jean-Pierre Morin

Que la petite balle blanche s’enfouisse en le moins de coups possibles dans la coupe, et du bonheur dans la paternité!

À Joanie Whitthom

Clore sa carrière universitaire avec une participation au rendez-vous canadien de U Sports en mars, et que les portes de l’équipe nationale s’ouvrent pour elle!

À Mélodie Bouchard

Succès et tout ce qui vient avec pour sa participation à la fin janvier aux Universiades, à Altamy, au Kazakhstan. Et de continuer à s’illustrer avec ses Gee-Gees!

À Roger Vachon

Que la vie soit toujours aussi belle pour M. Mamu et ses événements de course à pied!

À Véronik Mallet

De se remettre sur pied et de pouvoir caresser à nouveau le rêve des Mondiaux et des Olympiques!

À la Claque Rose

Que toutes et tous continuent d’appuyer votre cause et que cette édition 2017 du 17 au 19 mars soit autant lucrative et populaire auprès de la gent féminine et des Gaston!

Au Tournoi Orange Alouette

De faire encore une fois de Sept-Îles la «capitale du volley» pour une 39e édition marquante en participation et en plaisir en mai!

Au Tournoi de balle-molle Amical «Le Toxexo»

Que l’honneur du tournoi de l’année pour 2016 rejaillisse sur votre 15e édition en juillet!

Au Triathlon de P-C

Un quart de siècles d’éditions en juin aussi relevé que les 24 premières!

À tous les tournois, clubs, ligues et organisations

Réussite, plaisir, «fair play» et participation inespérée!

Aux entraîneurs, bénévoles, arbitres et autres

Poursuivez votre implication, sans vous, il n’y aurait pas de matchs, ni compétitions!

Aux autres athlètes à l’extérieur

Continuez de gravir les échelons de votre discipline sportive, tout en faisant place à l’excellence académique, et soyez de fiers ambassadeurs de la Côte-Nord !

À toutes les sportives et tous les sportifs, ainsi que les équipes, qui ne sont pas sur cette liste

Je vous souhaite que le meilleur!

Bonne Année 2017

Sportivement

Votre Lulu!