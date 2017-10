Studio Makusham: la touche finale mise à un EP

Crédit photo : Le Nord-Côtier

À la suite d’un séjour de création ayant pour titre chansons rassembleuses, effectuée à Petite-Vallée au début juin, des artistes autochtones et allochtones se sont à nouveau réunis au Studio Makusham de Mani-Utenam, les 24 et 25 octobre, pour mettre la touche finale à six chansons qui figureront sur un EP.

La réalisation de ce projet musical a été assurée par Kim Fontaine, Réjean Bouchard et Marc Déry. Il découle d’un important travail de recherche effectué par Matiu, Karen Pinette-Fontaine, Scott Pien-Picard, Ivan Boivin, Cédrik St-Onge, Chloé Lacasse, Joëlle Saint-Pierre et Marcie.

Fort de ces rencontres et de ces échanges, ces artistes espèrent avoir à nouveau la chance de monter ensemble sur scène en 2018. D’ici là, ils sont visiblement fiers de présenter le fruit de leur travail. La date de sortie de cet EP, disponible uniquement en format numérique, ne peut pas être confirmée pour l’instant.