Stéphan Dubé élu président du ROSEQ

Crédit photo : Archives

La Côte-Nord sera bien représentée sur le conseil d’administration du Regroupement des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec (ROSEQ). Le directeur général de la salle Jean-Marc-Dion, Stéphan Dubé, a été élu à la présidence de l’organisme au terme de la rencontre du printemps, qui s’est déroulée à Rivière-du-Loup.

À son quatrième mandat au sein de son conseil d’administration, Stéphan Dubé est à même de reconnaître l’importance du rôle qu’est appelé à jouer ce regroupement auprès des diffuseurs et des intervenants des arts de la scène. «Le ROSEQ est le ciment qui permet à ses 35 diffuseurs membres d’organiser des tournées et de travailler ensemble à résoudre des problèmes concrets en matière de diffusion», précise-t-il.

Une entité qui voit à défendre les intérêts des diffuseurs et à leur fournir une aide précieuse pour faire face plus adéquatement au défi imposé par le virage numérique. «C’est un excellent lieu de réseautage. Outre la programmation, plusieurs dossiers sont menés de front», indique celui qui agissait jusqu’à tout récemment comme vice-président de l’organisme. «La force est celle de l’unité. On se partage des outils et de l’information entre nous. Ça améliore nos vies de diffuseur. On se met au service des arts vivants.»

À titre de président, M. Dubé perçoit son rôle comme rassembleur. «Bien sûr, j’ai plein d’idées en tête que je vais proposer. Je n’imposerai rien à quiconque. Par l’expérience que j’ai, j’espère pouvoir en faire profiter l’ensemble du réseau pour qu’il en ressorte grandi. Je serai le porteur de ballon. On travaillera de pair avec l’équipe de direction pour faire avancer les dossiers. On misera sur des enjeux communs».

La directrice générale de la Shed-à-Morue de Havre-Saint-Pierre, Claudia Richard, siège également sur le conseil d’administration à titre d’administratrice.