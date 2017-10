La Station Gallix doit trouver 250 000 $ d’ici la fin novembre

Crédit photo : archives

Le sprint final de la campagne de sociofinancement de la station récréotouristique de Gallix est officiellement amorcé. Le conseil d’administration a jusqu’à la fin du mois de novembre pour récolter les 250 000$ manquants afin de compléter la mise de fonds de 500 000$. Sans ce montant, la station pourrait ne pas obtenir la subvention de 1,5 million $ annoncée par le gouvernement provincial.

La campagne de sociofinancement «Un don pour ma station» est en branle depuis mars. Sur un objectif de 500 000$, près de 250 000 $ ont été amassés depuis le début de la campagne dont l’objectif est principalement de construire un nouveau chalet.

Si la station ne récolte pas les 250 000$ manquant d’ici la fin du mois de novembre, elle pourrait perdre la subvention de 1,5 million $ annoncée par le gouvernement provincial en 2016.

Plusieurs organisations, entreprises et citoyens ont déjà contribué au projet d’une valeur total de 3 millions $. «Les MRC ont déjà donné 300 000$, l’ATR a donné 75 000, nous on avait déjà une mise de fonds de 165 000$ accumulée au fil des années. Avec notre campagne, on a approché des entreprises et certaines ont embarqué comme IOC et la Caisse Desjardins», affirme la présidente du conseil d’administration de la station, Ghislaine Langelier.

Même si le temps presse, la présidente du conseil d’administration refuse d’envisager la possibilité de reporter le projet. «On devrait pouvoir lancer les appels d’offres en janvier et commencer la construction à la fin de la prochaine saison. Il n’est pas question de passer à côté de ça, l’occasion c’est maintenant», pense-t-elle.

L’actuel chalet construit en 1960 ne répond plus aux normes de sécurité et de salubrité, puis sa capacité d’accueil est insuffisante. Si tout se passe bien, Ghyslaine Langelier prévoit que la saison 2018-2019 se déroulera dans le nouveau chalet.

Mercredi, le comité organisateur de la station a tenu une rencontre d’information à Sept-Îles, afin de faire le point sur la campagne et de solliciter l’appui et les idées de la communauté. «Nous, on va à la pêche des idées. On essaie aussi d’activer les entreprises que nous avons approchés et qui ne nous ont pas encore répondu», explique la présidente.

La campagne

La campagne «Un don pour ma station» se décline en deux grands volets. Un premier est à l’intention des membres et des amis de la station qui peuvent faire l’achat d’une brique symbolique d’une valeur de 300$. Les briques achetées seront installées à l’intérieur du nouveau chalet et porteront le nom de leur propriétaire. Autrement, tous les dons en argent sont acceptés par le conseil d’administration, qui rappelle qu’il n’y a pas de «petits dons».

Le deuxième volet s’adresse à la communauté d’affaires. Un plan de visibilité a été mis sur pied afin de pouvoir offrir six niveaux de partenariat soit Descente (100 000$ et plus), Super G (50 000$ et plus), Géant (25 000 $ et plus), Slalom (10 000 $ et plus), Freestyle (5000 $ et plus) et École de glisse (moins de 5000$). Les récompenses en visibilité vont d’une place sur le futur mur des partenaires jusqu’à une pièce entièrement aménagée aux couleurs du donateur.

Pour consulter la plateforme de don en ligne et le plan de partenariat : http://skigallix.mapdesign.ca. Pour plus d’informations, 418-766-5900 ou logistique@skigallix.com