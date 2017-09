Le sport fait aussi sa rentrée au Cégep de Sept-Îles

La vie a repris son cours au Cégep de Sept-Îles il y a dix jours. Une nouvelle session pour les étudiants. Une rentrée qui ne se fait pas qu’en salle de cours ou en labo. Il y a aussi celle pour les équipes collégiales des Voyageurs en vue de leur saison 2017-2018.

Au sein du RSEQ, les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles seront encore de la partie en volleyball féminin et masculin ainsi qu’en soccer intérieur.

Félix St-Pierre retrouvera son poste d’entraîneur en volley masculin, Lucie Boudreau chez les femmes, secondée par Stéphanie Boudreault et Stéphanie Richard. Le premier tournoi des gars est à l’horaire pour le 21 octobre à la maison. Les filles amorcent leur calendrier à Chicoutimi le 14 octobre (11 novembre à Sept-Îles).

En soccer, l’identité du personnel reste à confirmer, mais le calendrier de matchs prend son envol qu’en février. Le portrait des joueurs devrait faire place au renouveau avec le départ de plusieurs finissants étrangers.

Les étudiants intéressés ont jusqu’à aujourd’hui (30 août) pour donner leur nom. Les camps de sélection devraient débuter la semaine prochaine.

Autres

Le basketball masculin sous la gouverne d’Yves Girard fait aussi partie du programme des Voyageurs, mais il ne rejoindra le circuit du sport étudiant que l’an prochain. Des matchs sont cependant prévus à la fin septembre contre les porte-couleurs du Cégep de Matane.

En cross-country, Lauren Saucier a démontré un intérêt à prendre part aux compétitions du RSEQ. Elle pourrait se greffer à la délégation du Cégep de Baie-Comeau. D’autres participeront à la compétition régionale d’octobre à Forestville. Pour ce qui est du cheerleading, un nombre insuffisant de personnes fait que ce sport ne sera que civil. «On peut espérer un meilleur bassin à moyen terme», a laissé savoir Caroline Mailloux du service aux étudiants.

Pour l’ensemble, la responsable des équipes des Voyageurs aimerait solidifier les assises de ses clubs. Les athlètes de haut niveau d’autres sports peuvent compter sur le support du collège à différents niveaux. Ce fut notamment le cas l’an dernier en hockey, ringuette, kite surf et boxe.

Services

Les athlètes étudiants des Voyageurs profiteront d’un nouveau service cette année, un partenariat avec Steven Lemieux (chiro) et Anne-Marie Renaud (physio) pour un meilleur protocole des blessures. Le comité d’encadrement du suivi pédagogique et celui du développement et de l’excellence sportive sont toujours en place. Pour en savoir davantage sur ses programmes, passez voir Mme Mailloux au local D-102.

Activités de financement

La tenue de deux tournois de financement en volleyball se tiendront durant l’année, un à l’automne, de type «vintage» et celui clémentine en avril. Caroline Mailloux aimerait bien ajouter d’autres activités, notamment un souper thématique.