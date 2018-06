La SPCA refuse de prendre position sur l’interdiction des pitbulls  

Crédit photo : Le Nord-Côtier

La SPCA de la Côte-Nord refuse de prendre position concernant le projet de loi sur l’encadrement des chiens dangereux et l’interdiction de races de chiens, tels les pitbulls. L’organisme espère par ailleurs emménager dans le nouveau refuge en 2019.

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de la Côte-Nord était réunie en assemblée générale annuelle le 13 juin à Sept-Îles.

Questionné à propos de l’interdiction des pitbulls, le conseil d’administration a déclaré avoir choisi de ne pas prendre position sur le sujet. Le président du conseil d’administration, Pierre Asselin, estime que l’organisme serait en conflit d’intérêts s’il prenait position.

«On ne se positionne pas parce qu’on a un mandat par la Ville d’appliquer le règlement municipal. On n’a pas à publiciser nos opinions personnelles. On doit rester neutre et on se contente d’appliquer le règlement comme les élus municipaux le mettent au point», a-t-il déclaré.

La Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (loi 128) a été adoptée mercredi dernier par l’Assemblée nationale. Le projet de loi final n’interdit plus aucune race de chiens. Les municipalités peuvent toutefois continuer à adopter de tels règlements municipaux.

La conseillère municipale Elisabeth Chevalier a rappelé que la Ville de Sept-Îles veut réviser l’ensemble de son règlement sur les animaux avant les prochaines élections municipales prévues dans trois ans.

Déficit de 25 000 $

La SPCA Côte-Nord a déposé ses états financiers 2017, lors de son assemblée générale annuelle. Elle présente un déficit de 25 102 $. La situation est principalement attribuable à la hausse du salaire minimum. Les dépenses salariales ont augmenté de 8% en 2017 par rapport à 2016.

L’organisme municipal demeure en bonne santé financière, puisqu’il avait affiché des excédants variant entre 1 000$ et 9 000$ lors des cinq années précédentes. Le conseil d’administration veut résorber le déficit en diminuant les dépenses et en augmentant les revenus liés à des ventes d’items promotionnels et aux activités. Aucun détail n’a été dévoilé quant au plan de match.

L’organisme n’exclut pas de demander à la Ville d’augmenter le coût des licences d’animaux domestiques ou d’augmenter sa contribution annuelle.

Nouveau refuge

La Ville de Sept-Îles a acheté les locaux de l’ancien terrain de golf de Sept-Îles en 2016. Elle souhaite y aménager de nouveaux locaux pour la SPCA Côte-Nord.

Les administrateurs ne sont pas en mesure d’indiquer aucun échéancier précis vu les nombreuses étapes à franchir.

La SPCA en est présentement à déterminer avec les architectes et les ingénieurs quels travaux et aménagements devront être faits pour répondre aux besoins de la SPCA. Des plans et devis techniques devront ensuite être complétés avant de procéder aux appels d’offres et à la construction.