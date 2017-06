Soutien financier pour cinq projets cutlurels de Port-Cartier

Crédit photo : Courtoisie

Grâce à son Fonds de développement culturel, la Ville de Port-Cartier verse un soutien financier à cinq projets. Au total, différents acteurs du milieu culturel portcartois se partagent une somme de 7 000$.

Cette aide permettra aux membres de la formation En Barque de réaliser un premier vidéoclip, aux enseignants et aux élèves de l’Académie Les Joies de la danse de suivre certaines formations à l’École de musique de Port-Cartier, à l’Ensemble vocal CELASIDO de présenter un spectacle basé sur les effets spéciaux et à la réfection des panneaux d’exposition du Regroupement des artistes et artisans de Rivière-Pentecôte.

Ce Fonds de développement culturel est un programme de subventions non récurrentes offert par la Ville de Port-Cartier. Il est dédié aux organismes culturels, artistes, artisans et établissements du milieu de l’éducation. Il constitue un moyen concret de leur fournir des ressources supplémentaires pour la réalisation de projets novateurs, l’acquisition d’équipement durable, ou la participation à des formations spécialisées. Depuis son implantation en 2007, le Fonds a contribué à la réalisation de plus de 40 projets.