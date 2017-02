Souper-bénéfice de Tam ti delam: Plus de 13 000$ récoltés par l’ensemble folklorique

Crédit photo : Michel Frigon

Sept-Îles – Sous le thème «Dentelles et flamenco», plus de 200 personnes ont participé au 8e souper-spectacle de l’ensemble folklorique Tam ti delam, le 18 février au Centre des congrès de Sept-Îles. Plus de 13 000$ ont été récoltés au cours de cette soirée où quatre couples de danseurs invités ont offert une prestation de qualité.

Assez unique dans la région, cette soirée de divertissement s’est déroulée sous un principe similaire à l’émission «Star d’un soir» ou «Les Dieux de la danse». Pour l’occasion, huit personnalités septiliennes ont été invités à pratiquer une danse avec les danseurs. Une chorégraphie qui a été présentée lors de ce souper-bénéfice.

Les danseurs invités de cette 8e édition ont été Josée Leblanc, Réjean Porlier, Nathalie Noël, Roger Vachon, Dominique Girard, Ken Rock, Josée Rock et Réginald Vollant. C’est finalement le couple formé de Nathalie Noël et de Roger Vachon qui a été désigné gagnant en ayant amassé le plus de votes des juges et des invités.

L’argent récolté lors de cette soirée-bénéfice sera utilisé pour permettre à la troupe de se procurer des costumes et préparer la prochaine représentation à l’étranger en 2018. Elle en a aussi profité pour dévoiler le thème de son prochain spectacle annuel soit «La mécanique du cœur» qui sera présenté les 21 et 22 mai à la Salle Jean-Marc-Dion.