Somers se couvre d’or aux Championnats nationaux Élite de judo

Crédit photo : Facebook - Judo Canada

La crème des judokas au pays, celle du top 8 pour chacune des catégories, chez les U18 et U21/Senior, se trouvait à Montréal en fin de semaine dernière pour les Championnats nationaux Élite. La Septilienne Andrée-Ann Somers s’est illustrée en remportant l’or.

Cette compétition est celle qui procure le plus de points en vue d’une participation au Championnat canadien de fin de saison, mais elle permet aussi à ceux qui s’illustrent d’avoir une invitation pour une compétition internationale en Allemagne. Les Championnats nationaux Élite représentent également une étape dans le processus d’une participation au Championnat du monde cadet (U18) qui aura lieu, au Chili, en août.

Somers, avec son titre chez les U18, moins 48 kg (première année dans cette catégorie d’âge), a son invitation pour l’Allemagne, mais reste à savoir si elle ira ou que ce sera le Pacific International (Richmond, Colombie-Britannique) et l’Edmonton International (Alberta) qui seront dans les plans de son entraîneur David Beaudin.

D’autres Septiliens ont récolté de précieux points en fin de semaine dernière à Montréal, grimpant sur le podium. Jean-François Ouellet a remporté la médaille d’argent chez les U21/Senior, plus 100 kg. Pour Étienne Briand, surclassé de catégorie de poids pour l’occasion (U21/Senior, moins 90 kg), Maxim Côté (U21/Senior, moins 81 kg), Yohan Chouinard (U21/Senior, moins 100 kg) et Josie-Anne Synnott (U18, plus 70 kg), c’est une médaille de bronze. Quant à Janika Michel Senior (U21/Senior, moins 63 kg), elle a été éliminée à son premier duel, perdant par une punition dans les derniers instants de son combat.

Seul Portcartois de la compétition, Jérémie Lapointe du Club Judokan a terminé cinquième chez les U18, moins 73 kg. «Pour Jérémie, terminer cinquième sur neuf à sa première année U18 à ces championnats nationaux est un très bon résultat à ce stade-ci de l’année. Tous les participants étaient de très bons judokas, ce fut une très bonne expérience pour lui. Il reste encore beaucoup à faire pour les championnats canadiens en fin d’année, mais il est sur la bonne voie s’il continue à progresser au même rythme que cet automne», a fait savoir son entraîneur Hugues Tremblay.