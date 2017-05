La soirée de «Show must go on»!

Sept-Îles est animée de la 39e édition du Tournoi Orange Alouette depuis déjà jeudi! Mais la soirée tant attendue, celle à laquelle les milliers de volleyeuses et volleyeurs ont hâte, se pointe finalement. Ça sera la fête ce soir à l’aréna Guy-Carbonneau! Et pour Krystelle Savard, Jeff Duguay, Jean Bérubé, Karl Chiasson et Éric Bérubé, c’est l’occasion de présenter «Show must go on»!

Il y a un certain bail que la scène du samedi est revenue à un groupe de Sept-Îles et cette occasion le groupe la travaille depuis quelques années. Et c’est enfin ce soir que ça se passera!

«On est vraiment heureux et honoré d’animer la soirée de samedi! On a travaillé fort pour monter un show de qualité digne des groupes de l’extérieur», a indiqué la voix féminine, Krystelle Savard.

Les Septiliens veulent profiter de ce spectacle pour ouvrir des portes. «On est très fébrile de présenter notre bébé, notre show! D’autant plus que la soirée du Tournoi Orange sera utilisée pour notre vidéo promotionnelle. On veut éventuellement pouvoir se produire ailleurs dans la province! On a choisi le Tournoi Orange, car on sait que la foule est déchaînée et vraiment trippante!»

Les milliers de volleyeuses et volleyeurs qui fouleront le plancher de l’aréna Guy-Carbonneau auront droit à des succès à la sauce «Show must go on».

«C’est un deux heures mur à mur de succès pop-rock mis à notre main! Il n’y a pratiquement aucune version intégrale des chansons, elles ont été adaptées pour du live et se sont des versions plus rock. Je crois que tous y trouveront leur compte. On a bien hâte de vous montrer ça», a conclu la chanteuse.