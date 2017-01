La Société du Plan Nord bonifie son Fonds d’initiatives  

Devant une forte demande des organismes et entreprises, la Société du Plan Nord augmente l’argent disponible pour le Fonds d’initiatives du Plan Nord à 3 millions $ et scinde le processus de soumissions en trois appels de projets. Le premier appel est présentement en cours jusqu’au 9 février.

Le Fonds d’initiatives du Plan Nord a pour but «d’appuyer et de promouvoir des projets qui génèrent de l’activité économique sur le territoire du Plan Nord, qui favorisent le développement des communautés du Nord et qui visent la protection de l’environnement et la conservation de la biodiversité».

La Société du Plan Nord lancera désormais trois appels de projets par année en janvier, en mai et en septembre. Un premier appel de projets a été lancé la semaine dernière et se poursuivra jusqu’au 9 février. Les projets soumis à la société sont évalués en fonction de la «pertinence», des aspects «économiques, sociaux et environnementaux», ainsi que de la qualité et de son «caractère concurrentiel».

Depuis la création du fonds en avril 2015, 51 projets se sont partagé un montant de 3,2 millions $. La Société du Plan Nord estime que cette aide a permis des projets d’investissement d’une valeur de 17 millions $ allant de l’agriculture nordique à la modernisation d’infrastructures et la réalisation d’études de faisabilité.