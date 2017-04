La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire prend forme

Québec jette les bases de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire en recrutant deux premiers partenaires, Tata Steel Minerals Canada et Champion Iron.



Le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcand, a confirmé le protocole d’entente entre l’État et les deux minières dimanche dans le secteur stratégique de Pointe-Noire à Sept-Îles. C’est à cet endroit que l’État a mis la main il y a un an sur les actifs de la minière Cliffs Natural Resources, qui a tiré un trait sur ses activités dans l’est du Canada en 2014, pour 66,75 millions $.



« Cette entente est un jalon majeur qui démontre le leadership et le travail acharné de notre gouvernement dans le déploiement de ce grand projet qu’est le Plan Nord », s’est réjoui le ministre Arcand, qui était en compagnie des grands patrons de Tata Steel Minerals Canada, Rajesh Sharma et de Champion, Michael O’Keeffe.



La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire est le nom donné à la société en commandite créée après la transaction. L’État était à la recherche de partenaires pour utiliser les équipements miniers maintenant publics. La Pointe-Noire est une presqu’île qui donne sur la baie de Sept-Îles, une porte ouverte vers les marchés internationaux.



Les lieux sont d’ailleurs d’une importance capitale pour le déploiement du Plan Nord. Les joueurs miniers de la généreuse fosse du Labrador n’ont d’autres choix que de transporter leur production par train jusqu’à Sept-Îles. Québec est aussi devenu le propriétaire du seul lien ferroviaire reliant le tronçon de la QNS&L à la Pointe-Noire.



Tata Steel Minerals Canada, qui exploite le gisement ferreux DSO à Schefferville, et Champion Iron, qui vient de racheter la mine du lac Bloom à Fermont, sont bien au fait de l’importance de la Pointe-Noire. Tata Steel a été la première en septembre, a expédié une cargaison de minerai des installations de la Société ferroviaire et portuaire.



Les deux joueurs ont aussi investi des millions dans la construction du nouveau quai multiusager du Port de Sept-Îles, voisin des équipements de Québec, mais qui n’est toujours pas relié à un convoyeur. L’État a notamment réservé un montant de 15 millions $ pour raccorder ses installations au méga quai, construit au coût de 220 millions $.