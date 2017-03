Soccer collégial: La saison se poursuit pour le «sept» septilien

Crédit photo : Courtoisie

L’équipe de soccer du Cégep de Sept-Îles était à Victoriaville pour tenter de répéter leurs exploits réalisés en ouverture de saison sur le circuit collégial de soccer intérieur à sept (RSEQ Conférence Nord-Est). Après avoir ajouté un troisième gain consécutif à leur fiche jusque-là parfaite, la troupe est rentrée au bercail en ayant encaissé leur premier revers de la saison.

Frédérick Tétreault, collaboration spéciale

Les Voyageurs renouaient avec l’action le 25 février au complexe multisport Promotuel de Shawinigan, là où ils avaient connu la victoire coup sur coup il y deux semaines. Cette fois-ci, ils avaient la lourde tâche de défendre leur position en tête de classement face aux formations de Thetford Mines et Victoriaville.

En matinée, les joueurs ont joué avec maturité contre un adversaire qui les attendait de pied ferme. La confiance du club leur a permis de contrôler l’allure de la partie et de se sauver avec la victoire par la marque de 3 à 2.

«Le premier match contre Thetford était notre meilleur depuis le début du tournoi. Nous avons dominé le match et nous avons montré que nous sommes un groupe solidaire, capable de jouer ensemble. Le match était vraiment apprécié par le public», précise le capitaine Éric Jackson.

Lors du deuxième duel à moins de trois heures d’intervalle, les collégiens ont ouvert la marque en première mi-temps pour mettre la pression sur la formation locale. Après avoir nivelé le pointage avant la fin du premier engagement, les Victoriavillois sont revenus en force sur le terrain et ont fait bouger les cordages du filet septilien à six reprises en deuxième demie.

Finalement, grâce à leur opportunisme en zone de finition, les locaux auront eu raison d’une équipe affligée par la fatigue et les blessures au compte final de 7 à 1. «Pour le deuxième match contre Victoriaville, on a ouvert le score en premier. Mais les quelques blessures et le fait que nous n’avions qu’un seul remplaçant ne nous ont pas facilité la tâche. On ne pouvait plus avoir le même rythme de jeux et cela nous a coûté 7 buts», concède le capitaine.

Bilan positif

Le duo d’entraineurs formé de Estuardo Herrarte et Vincent Carbonnelle dresse un bilan positif de la journée puisqu’il constate une bonne progression dans le jeu collectif de son groupe. «Je suis très fier de l’équipe, du jeu qu’elle a offert et de son engagement! Il nous faut toutefois élargir l’équipe de quelques joueurs pour pouvoir tenir notre niveau de jeu pendant deux ou trois matchs», explique l’entraineur adjoint, Vincent Carbonnelle.

Même son de cloche chez le capitaine Jackson qui anticipe déjà le prochain duel de son équipe face aux champions de la saison dernière. «Si nous voulons ramener la coupe à Sept-Îles, il faudrait que nous ayons un banc de touche plus nombreux. Surtout que notre prochain match est contre le tenant du titre, Drummondville», dit-il.

Les Voyageurs entameront la dernière étape de leur saison régulière le 11 mars à Victoriaville. En plus de Drummondville, ils croiseront le fer avec leurs rivaux de la route 138, les Trappeurs du Cégep de Baie-Comeau.