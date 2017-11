Un sixième chapitre de boxe pour le Lady Era

Crédit photo : pixabay.com

«Let’s get ready to rumble!» Le centre d’entraînement le Lady Era de Port-Cartier y va de son Gala de boxe olympique amateur MMXVII-VI le 18 novembre prochain au gymnase du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier. Outre la présence dans le ring d’une douzaine de combattants de la région (Port-Cartier et Sept-Îles), et autant de l’extérieur de la Côte-Nord, l’événement aura deux invités d’honneur.

Un rendez-vous dans le ring à saveur plus qu’Olympiques avec la présence à titre d’invités de marque de M. Camille Huard et de Mme Ariane Fortin-Brochu. Le premier a représenté l’unifolié aux Olympiques de 1976 à Montréal et est le frère de Marc-André, possiblement le fondateur du premier club de boxe à Port-Cartier. La seconde a enfilé les gants lors du rendez-vous planétaire de 2016 à Rio.

«Deux beaux exemples pour les jeunes de la région qui auront la chance de venir entendre leurs témoignages lors de l’entracte de la soirée, à savoir ce que la boxe olympique a su leur apporter», a indiqué Alain Bourassa, responsable du club de boxe le Lady Era.

Billets

La soirée du 18 novembre, un événement sportif et familial, s’amorcera dès 18h. Encore une fois, ce rendez-vous de boxe viendra en aide au CPE Touchatouille, à la Maison de la famille de Port-Cartier et aux athlètes de compétition en boxe.

Les billets à prix régulier se vendent, au Club de boxe le Lady Era, 25$ dans les gradins ou 350$ pour une table VIP (dix personnes). Vous pourrez aussi vous les procurer sur place le soir du gala. Un service de transport Sept-Îles/Port-Cartier (aller-retour) est aussi offert pour dix 10$ par personne (infos : Nathan Boily-Brisson 418 409-1001).