Six patineuses de la région performent à la Compétition Carole-Gauthier

Crédit photo : Courtoisie

À savoir si elles ont mangé de la dinde, repas typique du congé de l’Action de Grâces, on n’a pas la réponse, mais on sait que Jasmine Proulx, Jeanne Viegas, Joanie Rioux, Laurence Larrivée, Véronik Mallet et Frédérique Pagé étaient sur la glace cette fin de semaine. Les quatre Septiliennes et la Portcartoise participaient à la Compétition de patinage artistique Invitation Carole-Gauthier de Lévis.

Jasmine Proulx a brillé dans la catégorie Star 4 moins de 13 ans, terminant première de son groupe, place lui donnant la médaille d’or. Fédérique Pagé du Club les Rhapsodies de Port-Cartier s’est aussi retrouvée avec une médaille à son cou, de couleur bronze, pour sa troisième position en Star 6.

Joanie Rioux a conclu la compétition de la catégorie Juvénile au pied du podium, prenant le quatrième rang du groupe 1. Jeanne Viegas s’est classée sixième en Star 5 moins de 13 ans. Patins neufs au pied depuis le début de la semaine précédant la compétition à Lévis, Laurence Larrivée aura eu quelques difficultés dans la catégorie novice, notamment au niveau des sauts. Elle a obtenu la huitième position pour son programme court et la dixième pour le libre.

Pour Véronik Mallet, c’était le retour à la compétition après plusieurs mois d’inactivités à ce niveau. La Septilienne était bien heureuse de renouer avec l’action. «C’était super le fun! Ç’a fait du bien de pouvoir refaire toute la petite routine d’une journée de compétition. Ça faisait un an et trois mois que ça ne m’était pas arrivé. Maintenant, la glace est cassée et je me concentre pour être prête pour les Championnats de section (3 au 5 novembre à Boucherville)», a conclu la patineuse de 23 ans.